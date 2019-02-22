貴金屬盤後─美元上漲 殖利率上升 黃金大跌20.10美元

黃金價格週四自十個月高點下跌，並創自 8 月以來最大單日跌幅。

分析師認為 Fed 週三公布會議記錄，鴿派程度不如預期，使得黃金受到壓力。此外，美元上漲，債券殖利率上升，亦為黃金利空。

分析師說，黃金漲幅已大，理應回檔，今日跌勢亦因技術性壓力。

4 月黃金下跌 20.10 美元，或 1.5%，收於每盎司 1327.80 美元，創自 8 月 13 日以來，最大單日跌幅。

3 月白銀下跌 37.6 美分，或 2.3%，至每盎司 15.801 美元，創 9 月以來最大單日跌幅。

週三，黃金創 4 月 19 日以來最高收盤水準。但於黃金收盤後，Fed 公布 1 月會議記錄，顯示幾位委員認為若經濟強勁，有必要進一步升息。電子盤交易中，黃金因而回檔。

分析師說，會議記錄顯示鷹派氣氛多過預期，是週三黃金下跌的主因。

美元上漲及債券殖利率上升，亦為週四黃金大跌的理由。

週四，美元指數上漲 0.2%，10 年期債券殖利率亦上升。

投資人亦持續注意中美貿易談判，報導指出協商官員已開始起草諒解備忘錄，有助解決長期的爭議。

3 月鈀金下跌 17 美元，或 1.2%，至每盎司 1445.10 美元。本月以來，鈀金僅有三天下跌。

3 月銅下跌 2.3 美分，或 0.8%，至每磅 2.897 美元。4 月白下跌 7.90 美元，或 1%，至每盎司 826.30 美元。