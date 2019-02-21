〈美中貿易談判〉傳中國提議 每年將增購300億美元美國農產品

根據《彭博社》報導，美中兩國談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄；其中，在農業議題方面，據傳中國提議，每年將增購價值達 300 億美元的美國農產品。

知情人士稱，中國提議增購的美國農產品，包括黃豆、小麥和玉米；此外，雙方官員也在討論，取消中國於 2017 年，對美國乾玉米酒糟實施的反傾銷和反補貼關稅。

2017 年，中國共進口價值約 242 億美元的美國農產品，其中 60% 為黃豆，其餘則包括肉類、棉花、穀物和海鮮；2018 年，中國對美國祭出報復性關稅，使美國農產品進口量大減，總額降至 160 億美元左右。

美中貿易談判今 (21) 日傳出新進展，據悉，雙方正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談；美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

上週，美中於北京進行貿易磋商，知情人士透露，當時雙方於會談中互換文本，致力擬訂書面綱要，某種程度上，已算是實質貿易磋商。