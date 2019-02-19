香奈兒「時尚老佛爺」卡爾拉格斐逝世 享壽85歲

根據《彭博社》報導，香奈兒 (CHANEL) 創意總監、時尚界「老佛爺」卡爾拉格斐 (Karl Lagerfeld)，於台灣時間 19 日驚傳病逝，享壽 85 歲。

香奈兒執行長 Alain Wertheimer 透過聲明表示，卡爾拉格斐「走在時代尖端，為香奈兒在全世界的成功，做出巨大貢獻」；「我不只失去一位摯友，他非凡的創意思維，也隨之殞落。」

聲明指出，卡爾拉格斐的職務，將由服裝工作室總監 Virginie Viard 接手。

今年 1 月，卡爾拉格斐缺席 2019 春夏高級訂製系列發表會，由 Virginie Viard 代為謝幕；這是卡爾拉格斐在香奈兒工作 36 年來，首度缺席發表會，當時便傳出其健康狀況不佳的消息。

法國精品集團 LVMH 執行長 Bernard Arnault 發表聲明，稱卡爾拉格斐的品味與才能，是最優秀的，「時尚和文化界，將因此失去諸多靈感。」

1933 年 9 月 10 日，卡爾拉格斐出生於德國漢堡，青少年時期，便移居至巴黎；他曾在接受媒體採訪時表示，「我渴望成為一個成年人，我的童年生活十分無聊，從 8 歲到 18 歲，感覺像過了幾百年。」。

卡爾拉格斐曾任 Jean Patou、Chloe 等品牌設計師；在他過世前，除香奈兒外，卡爾拉格斐還同時擔任 FENDI，以及其個人同名品牌 KARL LAGERFELD 的創意總監。