慶富案遭糾正 金管會：將更謹慎評估未來是否與企業見面

海軍籌組獵雷艦失敗衍生慶富案，監察會今 (21) 日糾正金管會、國防部與漁業署等三部會，要求金管會就處理作為進行檢討，金管會今天表示，虛心接受，未來處理個案將更謹守分際。

根據監察院調查報告，慶富案高層曾在 2017 年 1 月 3 日與時任金管會主委李瑞倉見面，希望金管會協助該公司解決資金壓力，同年 5、6 月海軍總司令亦函請金管會協助調查慶富公司資金流向，反映獵雷艦採購案的資金流向已有問題，但金管會卻只交代相關銀行查復，就回覆無法得知資金流向，遭監察院認定，金管會處理方式有瑕疵，應檢討本案處理方式。

對於監察院糾正，金管會解釋，慶富聯貸主辦行第一銀行早在 2016 年 12 月討論是否變更授信條件，慶富高層是在 2017 年 1 月與時任金管會主委李瑞倉見面，而授信條件最後由銀行團決議，「授信條件變更與跟主委見面無關」。

但金管會也強調，未來在處理個案上將更加謹慎，並謹守主管機關應有的分際。

媒體提問，在監察院糾正後，金管會未來是否還會與企業負責人見面？金管會對此回應，未來若有企業求見，會先仔細了解企業見面的真正目的。

官員表示，過去企業與金管會溝通，通常是由商業團體出面說明會員公司訴求，而為避免惹人非議，金管會對於單一個案求見，將充分評估訴求與背後真正動機是否一致。

至於資金流向的問題，官員強調，金管會已和公共工程委員會擬定「三方合約機制」，只要聯貸合約超過 50 億元的重大工程案，都將以互相照會機制控管，讓資金流向更加透明，相關辦法已在今年 1 月正式實施。