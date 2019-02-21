歐股盤前─美中貿易談判傳新進展 指數期貨走揚

美中貿易談判有所進展，據傳兩國正在起草諒解備忘錄；此外，聯準會 (Fed) 上月會議紀錄，立場偏鴿，激勵昨 (20) 日美股收高，今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 3 點 07 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.12%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.15%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.20%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.34%，深證成指下跌 0.26%；南韓 Kospi 指數下跌 0.049%，日經 225 指數上漲 0.15%；台股收漲 47.07 點，至 10319.53 點。

Fed 會議紀錄顯示，決策官員對升息一事維持「耐心」，立場偏鴿，激勵美股走揚；週三道瓊工業指數收漲 63.12 點 (0.24%)，至 25954.44 點；標普 500 指數收漲 4.94 點 (0.18%)，至 2784.7 點；那斯達克指數收漲 2.30 點 (0.03%)，至 7489.07 點。

Fed 會議紀錄 (1 月 29 至 30 日政策會議) 稱，部分與會者主張，只有在通膨高於基本預期時，才有升息必要；但也有幾名與會委員認為，若經濟發展符合預期，今年稍晚，採取進一步升息是合適的。

美中貿易談判傳新進展，據悉，兩國談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

另一方面，美國總統川普日前表示，美國是否會對歐盟進口汽車加稅，取決於雙方能否就此事達成協議。

歐洲政壇消息方面，英國首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐計畫，再度遭受打擊，3 名保守黨國會議員，因不滿梅伊對脫歐的處理方式，憤而退黨。