【華冠投顧】盤後分析：再傳利多 多方續攻

劉彥良 分析師

聯準會會議紀錄顯示下半年可能停止縮表，帶動台股持續上漲，繼續改寫今年新高至 10319 點，不過上櫃指數僅小漲 0.12% 且上市櫃漲跌家數比也小於 1，代表中小型股已有一些賣壓出現，內資主力開始居高思危。

上櫃指數距離年線反壓僅剩 1.37%，而加權指數距離年線反壓也僅有 1.6%，所以中小型股賣壓開始加重也是合情合理，因此要提醒投資朋友最近要特別關注外資在期現貨買賣超的動作，小心外資在結算過後賺了就跑。

另一個現象是，今天收在漲停的 12 檔個股中，竟高達 7 檔的股價小於 12 元，這並不是好現象，通常盤面上輪漲到低價股或是冷門股時，就是代表散戶積極進場的跡象，這點也呼應我在第一段的分析內容。

短線選股上，我認為還是要聚焦下週登場的 MWC 展，不過中長線操作的投資朋友還是要從業績成長、低本益比、高殖利率等角度來思考。近期台灣的股匯市已經脫鉤，代表資金行情走到尾聲，等到進入 3 月份之後，將開始走向業績行情，所以投資朋友在選股上就要重視基本面，同時再配合法人或大戶籌碼來操作，才能提高勝算。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。