陽明董座謝志堅稱 今年貨櫃航運景氣審慎不悲觀

貨櫃海運歷經去年辛苦經營，陽明 (2609) 董事長謝志堅今 (21) 日表示，儘管全球仍有許多不確定性，不過根據國際機構預測，今年全球貨載量將較去年增加 3.8%，市場船舶供給約為 3.2%，看起來供需情況較去年好，加上今年油價預估僅較去年微幅成長，對今年貨櫃航運看法審慎不悲觀。謝志堅表示，除油價將影響獲利，走勢須觀察外，包括英國脫歐以及美中貿易戰等議題，也將影響全球經濟情勢的重要關鍵，這些未知數都將進一步影響貨櫃海運市場，須密切觀察。



若就油價來看，謝志堅表示，去年船用油每噸約 400 美元，較前年的 300 美元，今年看起來還會成長，不過增幅應可縮小，預估全年每噸約在 430 美元至 440 美元。



謝志堅指出，若油價維持在這個價位，對於船公司成本控管來說相對穩定，有助於獲利。