貴金屬盤後─貿易談判樂觀 黃金收高 Fed消息公布 黃金回檔

黃金期貨週三上漲，並創 10 個月高點。中美貿易談判支撑了黃金的避險買盤。預期中美貿易談判將出現正面結果，中國的黃金需求可望上升。

黃金市場收盤後，聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄，電子盤交易中，黃金期貨下跌至每盎司 1342.50 美元。會議記錄顯示，幾位官員認為，若通貨膨脹 高於預期，需要進一步升息。

上個月，Fed 突然表示將暫停升息，市場大感意外。

Fed 消息公布前，4 月黃金收盤上漲 3.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1347.90 美元，盤中高點為 1349.80 美元。

3 月白銀上漲 21 美分，或 1.3%，至每盎司 16.177 美元。

分析師說，黃金近來上漲，因素眾多，其中之一為美元回檔。此外，英國脫歐，中美貿易談判，及美國政局，均增加了黃金的避險買盤。

中美貿易談判本週在華盛頓舉行，若能達成協議，有助改善新興市場經濟，對黃金屬利多。分析師說，新興市場的黃金需求，佔全球需求逾半數。

其他金屬交易方面，鈀金週二創新收盤高點，今日再創新高。3 月鈀金上漲 8.20 美元，或 0.6%，至每盎司 1462.10 美元。由於需求上升，供給吃緊，鈀金價格近來持續上漲。

4 月白金上漲 13.20 美元，或 1.6%，至每盎司 834.20 美元。

3 月銅上漲 4.55 美分，或 1.6%，至每磅 2.92 美元，創 7 月初以來最高收盤水準。