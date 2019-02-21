〈財報〉藥價漲幅低於預期 全美最大連鎖藥妝CVS前景現疑慮

保險及藥局商 CVS (CVS-US) 周三 (20 日) 預測，2019 年的利潤將遠低於華爾街的預期，原因是為長期護理機構提供服務的藥房業務放緩，且藥品價格增速低於預期，導致股價周三收盤下跌 8.10% 至 64.22 美元。

降低的預測引發了華爾街對該公司去年以 690 億美元價格收購保險公司 Aetna 的擔憂。

CVS 最新季度財報顯示：

EPS 達 2.14 美元，高於分析師預測的 2.05 美元。

營收達 542 億美元，年增 12.5%。

CVS 表示，折扣及購買後回饋，原本都是藥房福利管理商 (PBM) 的基本商業模式，但這將於 2019 年開始遇到問題，因美國政府提出了一項規定，將政府運營的醫療保健中心做部分改革，禁止購買後回饋的商業模式。

執行長 Larry Menlo 認為，美國總統川普政府於 2020 年 1 月 1 日將實施的計劃將迫使 CVS 在 Medicare 醫保處方藥方案内提高保費。他説道，「在沒有人完全理解規則的前提下，採取行動是相當的難。看上去 1 月 1 日的上線日期很難實現」。

CVS 股價趨勢圖

CVS 在 2019 年也面臨其他挑戰，包括新學名藥營收的下滑。

Menlo 表示，在典型的新學名藥上市時期，一些競爭對手會在 1 年內開始銷售他們各自的版本，讓 CVS 能夠利用競爭對立而獲取較好的價格成本。然而，2019 年推出的學名藥涉及較複雜的治療，包括 Mylan (MYL-US) 的 EpiPen 競爭對手，以及模仿 GlaxoSmithKline (GSK-US) 的哮喘藥 Advair 等。

Menlo 説到，「這些製程更困難，因此對市場的監管程序更具挑戰性，所以我們看到競爭的產品減少」。舉例來説，學名藥商 Teva (TEVA-US) 以 300 美元的價格銷售其學名版本 EpiPen，與 Mylan 價格相似。

展望未來

CVS 的 2019 年調整後 EPS 為每股 6.68 美元至 6.88 美元，而華爾街預計為 7.41 美元。Evercore ISI 分析師 Ross Muken 和 Michael Newshel 在一份研究報告中表示，CVS 面臨挑戰的「風暴」，在產品組合能夠發揮作用並創造價值還有很長的一段路途。「這將引發人們對 Aetna 併購聯想為防禦策略」，只幫 CVS 暫時脫離困難。

此外，在美國政府抑制藥物漲價的政策下，購買後回饋的金額及折扣額度也都受限，影響了 CVS 業務，壓低其毛利。