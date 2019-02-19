能源盤後─供應量數據奏效 油價延續漲幅

由於美元下滑、以及全球原油供應有減少的跡象，油價周一 (18 日) 上漲，維持在上周末達到的近 3 個月高水位。

布蘭特原油期貨收高 0.25 美元，或 0.38% 至每桶 66.50 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.48 美元，或 0.86% 至每桶 56.46 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.43% 至每加侖 1.746 美元。

天然氣收高 0.021 美元，或 0.79% 至每一千立方英尺 2.677 美元。

石油輸出國組織 OPEC 的減產奏效，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC+ 有履行去年年底的承諾，特別是沙烏地阿拉伯，其石油部長表示將在 3 月份再次減產 50 萬桶 / 日，有望將產量下降至 980 萬桶 / 日。

OPEC 上周數據顯示，原油產量 1 月份下滑近 80 萬桶 / 日，至平均 3081 萬桶 / 日。

減產效應也出現在布蘭特價格上，上周布蘭特上漲約 6.7%。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

美元下滑也支撐了油價，以美元計價的大宗商品 (如原油) 往往與美元的强度成反比。OANDA 資深分析師 Alfonso Esparza 表示，因中美之間的貿易談判有望和解，樂觀情緒使美元放緩。

制裁美國對 OPEC 主要成員國伊朗和委內瑞拉的原油工業實施制裁，使油價受到了上浮空間的限制。這些國家免於 OPEC 最新的減產協議，但制裁導致的供應中斷也有助於降低集體產量。

JBC Energy 分析師在一份報告中寫道，「至少在短期內，布蘭特測試 70 美元水位並沒有太多阻礙」。