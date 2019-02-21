Fed會議記錄說 預期年底將結束縮減資產負債表

根據週三公布的 Fed 會議記錄顯示，聯準會 (Fed) 官員在三週前的政策會議上，討論了在 2019 年底前，結束縮減資產負債表。

「幾乎所有與會者都認為，不久後，應當宣布一項計畫，於今年稍後停止減少 Fed 所持有的資產。此一宣布將能為完成 Fed 資產負債表規模正常化的過程，提供更多的確定性。」會議記錄說。

Fed 還認為，在持續評估各種經濟成長壓力期間，對升息具有耐心，是審慎的表現。

Fed 公布了 1 月 29 至 30 日政策會議的會議記錄，市場密切注意央行對各種情況觀點的線索。

「與會者提出各種考量，認為此時對貨幣政策具有耐心，是處理經濟展望中的各種風險與不確定性，適當的一步，」會議記錄說。

各種考量包括，近來通貨膨脹疲軟，政府關門與貨幣政策走勢。官員也評估了 Fed 政策緊縮行動與中美持續的貿易協商，對經濟可能造成的衝擊。

Fed 各委員並指出，維持聯邦基金利率目標範圍於 2.25% 至 2.5%，此時少有風險。在過去，官員擔憂維持利率於低點太久，可能引發通貨膨脹，將迫使 Fed 加速緊縮，為 Fed 所不願。

此外，Fed 也為自己留下了一些運作空間。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員指出，如果潛在的經濟壓力減緩，將會重新評估 "耐心" 策略。