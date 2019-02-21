美股盤中─主要指數小幅上揚 等待Fed公布會議記錄

美國股市週三中場小幅上揚，投資人等待聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄。

台北時間 00:24

道瓊工業平均指數上漲 8.06 點或 0.03% 至 25899.38。

Nasdaq 指數上漲 19.17 點或 0.26% 至 7505.94。

S&P 500 指數上漲 1.73 點或 0.06% 至 2871.49。

Fed 於 1 月 30 日說，未來在緊縮貨幣政策方面，將會具有耐心，並決議維持利率不變。今日投資人將依據會議記錄，研判 Fed 耐心能維持多久。該會議記錄將於台北時間 03:00 公布。

分析師說，會議記錄將顯示那些委員持續態度謹慎，那些委員偏向鷹派。市場尚未反應今年升息，如果 Fed 態度反轉，對股市與債券將會造成影響。

近來，美國股市上漲，Fed 暫停升息，為股市利多。道瓊與 Nasdaq 已連續八週週線上漲，S&P 500 於過去八週，有七週上漲。自 Fed 舉行 1 月政策會議後，主要指數已上漲逾 4%。

投資人亦注意中美貿易談判發展，兩國官員於週二進行了新一回合協商。本週稍後，將舉行更高層的協商。雙方均有意於 3 月初截止期限之前，解決貿易爭議。

川普總統曾表示，他可能延後達成協議的截止期限，他於週二在白宮告訴記者說，3 月 1 日不是魔幻日期。延後目前的截止期限，即無需立即將 2000 億美元中國進口商品的關稅由 10% 調高至 25%。

分析師說，預期某種協定將可達成，但雙方協商的不確定性依舊存在，尤其協商的核心包括保護智慧財產權。