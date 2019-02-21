美股盤後 –  Fed 有望停止縮表 那斯達克連8漲

週三 (20 日) 聯準會 (Fed) 公布上月會議紀要，內容提到對未來升息持謹慎態度，並提出下半年停止縮表的選項，美股四大指數在震盪交易中小幅收高。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 63.12 點，或 0.24%，收 25954.44 點。

標普指數上漲 4.94 點，或 0.18%，收 2784.70 點。

那斯達克指數上漲 2.30 點，或 0.03%，收 7489.07 點。

費城半導體指數上漲 11.79 點，或 0.87%，收 1360.28 點。

聯準會釋出會議紀要後，美國股市震盪回升，標普與道瓊指數一度觸及單日高點。

標普板塊示意圖。(圖：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 方面漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.64%；臉書 (FB-US) 上漲 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.34%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.56%。

半導體類股多收高，Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.22%；美光 (MU-US) 上漲 0.60%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.85%；Intel (INTC-US) 下跌 0.02%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.96%；高盛 (GS-US) 下跌 0.04%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.87%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.48%。

台股 ADR 方面走高。友達 ADR (AUO-US) 上漲 0 .55%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.43%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 持平。

台積電週二 (19 日) 捎來好消息，公布去年盈餘分配，每股盈餘為新台幣 13.54 元，總計股東今年每股可領 10 元現金股利，創歷史新高，週三該公司股價連續第三個交易日收漲。



華爾街分析

上月會議紀要顯示，官員尚未決定今年是否再次加息，內容亦談到：「幾乎所有與會者都認為，在今年晚些時候宣布停止『縮表的計劃』是理想的。」

會議紀要中強調，美國經濟面臨下行風險，官員們大多對金融市場高波動性感到憂心

E-Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 則直言：「一段時間以來，市場成長緩慢是一段低沉副歌，今天我們聽到聯準會加入，與過去金髮 (Goldilocks) 經濟論調有很大不同，成長緩慢並不意味著經濟衰退。」

BOS 負責人 Dave Campbell 表示：「股市投資者解讀為，聯準會放鬆利率政策，可能會繼續持有更多資產負債表，所有這些都被解讀為好消息。債券投資者看到相同的內容則表示，聯準會承認經濟存在下行風險。」

隨著美中貿易代表週二 (19 日) 於華府開啟新一輪談判，投資者也在關注美中貿易談判的進展。預計本週四 (21 日) 登場的部長級貿易談判，將會重點討論貨幣政策與中國結構性改革議題。

美銀財富管理高級投資組合經理 Eric Wiegand 表示：「我們認為股價回漲部分原因在於，我們已看到貿易談判取得進展。為了維持這一點，我們需要看到實質性的政策，而不僅僅是有所進展。」