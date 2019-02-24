台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

撰文／勵心如

我們每艘船都是幾萬噸，是台灣最重的重工業。」台船董事長鄭文隆站在台船高雄造船廠內，盯著眼前這台高達二十多層樓高、全台最大、可吊重 350 公噸的吊重機；這台機器在台船一開始設廠時就在，四十多年過去，今年終於要換新升級，換上可吊重超過八百公噸的新機，象徵老船廠要開創新格局的決心。

一月三十一日，台船也公告完成現金增資，募集 22.52 億元資金，從一七年減資 43 億元彌補虧損，到兩階段增資告一段落，為此東奔西跑年餘的鄭文隆，總算可暫時鬆口氣。

一六年六月，當時六十四歲的鄭文隆回鍋台船、接任董座，「那時快六十五歲，想說應是職涯最後一份工作。」○八年任職董座期間，不畏金融海嘯、推動台船民營化上市；這次回來面對的，則是史上第二次虧損低谷。

Cost down》迎賓茶改開水

從小地方省支出、降成本

「造船業一個週期約十多年，好的時候大家一窩蜂、壞的時候慘兮兮。」台船九成營收來自商船建造，鄭文隆回鍋後大力推動轉型，擘畫台船商船本業、艦艇、離岸風電三隻腳，目標二○二五年，三塊業務要各占三分之一的營收。

對外接洽新單外，內部則要改造體質。二○○○年，台船虧損 60 億元，當時還是國營事業的台船前身中船啟動「再生計畫」，裁員一半人力、剩餘員工減薪 35％。而一七年，台船虧損 58.8 億元，這次鄭文隆不裁員，而是啟動節流計畫。

採訪這天，會議室提供的不再是過往的迎賓茶、而是開水，「同仁自己開會決定，雖然省不了多少錢，但宣示決心。」台船旗下約二十個單位自己訂定節流計畫，光是一七年九月至一八年底，共降低 5.72 億元費用。一八年初，董事長、總經理也帶頭減薪兩成、約六十名一級主管則減薪一成，共體時艱。

今年台船進一步啟動提升 10％生產力的「EP 10」計畫，從組織效率著手，像是工人在船上不攜帶手機、避免分心；過去午休前十五分鐘就停擺的工廠，未來要做足到十二點才休息，從小地方提升效率。

「台船的船很有名，但成本高，競爭力就與國際同業差 20％。」鄭文隆說明，像台船船隻節電能力強，英國皇家造船協會（RINA）出版的年刊《Significant Ships》（世界名船錄），從一四年至一八年都用台船的船作為封面；但競爭力包含成本和報價，台灣沒有造船供應鏈，報價壓不下來，鄭文隆決定先從節流做起，希望今年縮小 10％的差距。



來源：《今周刊》 1157 期

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