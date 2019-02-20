〈台積股利出爐〉單日市值增逾1400億元 總市值站回6兆元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (19) 日公布去年盈餘分配，每股擬配發 8 元現金股利，加上今年首季的 2 元，股東今年每股可領到 10 元現金股利，殖利率逾 4%，雖以年度來看，其股利金額並未高於前年，但市場對此仍正向看待，激勵今 (20) 日股價上漲 2.4% 作收，單日市值增加約 1426.17 億元，使其市值再度站回 6 兆元大關。

台積電去年盈餘每股擬配 8 元現金股利，低於市場預期，但台積電也同時通過，未來股利都將分每季發放，最快今年第 4 季股東就可拿到首季股利，每股擬配 2 元股利，總計今年每股將配發 10 元現金股利。台積電並重申，在穩定的現金流支撐下，未來年度股利都不會低於前年。

雖以年度來看，台積電今年股利配發金額並未高於前年，但市場對此仍給予正向看法，加上未來幾年半導體景氣可望持穩向上，外資普遍正面看待後市，法說前外資連買 6 個交易日提前卡位。

在台積電去年盈餘分配出爐後，歐系外資發布報告指出，由於晶圓瑕疵事件造成營收遞延，已將台積電今年第 2 季營收季增率由 2% 調高至 14%，看好台積電將受惠於 AMD 及 Qualcomm 等客戶市占率攀升，且明年仍有 5G、資料中心、物聯網、車用電子等題材支撐股價，維持「優於大盤」評等與目標價 250 元。

美系外資認為，台積電目前股價為今年每股純益預估值的 18.5 倍，且股價淨值比為 3.4，2 項數字均近歷史高點，在半導體庫存消化、智慧型手機需求改善前，宜保守看待，維持「中立」評等與目標價 199 元。亞系外資則認為，台積電後續需關注客戶退貨授權管理、市占下滑等風險，維持「減碼」評等與目標價 196 元。