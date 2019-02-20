〈中信銀大陸布局〉深圳分行拚兩年內開始賺錢 搶攻粵港澳大灣區商機

深圳是中國大陸改革開放後第一個批准設立的經濟特區，又緊鄰亞洲金融中心香港，看準深圳的市場商機及地理位置優勢，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託的深圳分行今 (20) 日開幕，搶攻珠三角商機，中信銀總經理陳佳文表示，中國信託在大陸的放款和獲利一直都是台資銀行第一名，深圳分行設立後，未來將結合廣州分行與香港分行的跨境金融，預計二年內可開始獲利。

中信銀深圳分行今天舉行揭牌儀式，現場冠蓋雲集，就連海協會前會長陳雲林都蒞臨揭牌。副董事長利明献於開幕揭牌儀式致詞表示，分行選址在深圳，未來將結合香港及廣州分行所奠定的客戶基礎，掌握粵港澳大灣區發展金融商機。

深圳建市至今才 40 年，從 3 萬人的小漁村，快速成長為目前 1600 萬人的中國經濟特區，2018 年深圳市 GDP 總量突破人民幣 2.4 兆元 (折合約 3324 億美元)，為連續第二年超越香港和廣州，經濟總量躍居亞洲城市前 5 名，人均 GDP 突破人民幣 19 萬元 (折合 2.65 萬美元)，也超越台灣 2018 年的 2.553 萬美元人均 GDP。

台灣的台資銀行目前已有 5 家在此設定據點，包括富邦華一、華南、玉山和國泰世華和中國信託。

陳佳文表示，中國信託銀行深圳分行是中信銀繼 2012 年於上海、廣州、廈門後，前進中國的第四個分行。中信銀自 2012 年布局大陸至今 7 年，深圳分行開業後，加上原本的上海、廣州、廈門據點，等於在珠三角、長三角和海西地區台商聚集處，都有分行服務台商，也能對陸企提供服務，目前中信銀的客戶陸資、台資各一半。

陳佳文指出，選址深圳主要是看準深圳的市場商機及地理位置優勢，深圳台商很多、又離香港很近，深圳分行設立後跟香港結合更深，利用香港平台服務陸企走出去的跨境金融支援 ，一直是中信銀的策略之一。

陳佳文強調，中信銀的優勢在於跨境金融服務的優勢，國銀在大陸分行獲利狀況，除了富邦併購的華一銀行之外，以後進的台資銀行來看，中信銀在放款、獲利金額都是冠軍，7 年以來，業務成長符合預期，但他說「賺的錢都還不符合他的標準，還達沒有達到像香港分行做到那麼好」，對於深圳分行的目標，希望未來將結合廣州分行與香港分行的跨境金融，預計二年內可開始獲利。

中信銀行大陸事業處處長暨副總許嘉允也表示，截至去年前 11 個月，中信上海、廣州、廈門三家分行合計企業放款餘額人民幣 80 幾億元、整體資產規模大約新台幣 1000 億元，在台資銀行同業當中，不包含子行型態者，表現居冠。