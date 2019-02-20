盤前財經大事搶先讀2019年2月20日

今日操盤前瞻

台灣 1 月僑外投資與對外投資統計

美國聯準會公布 FOMC 會議紀錄

日本 1 月貿易收支

法說會：台虹、遠傳

股東臨時會：美時、台名

增資股：科妍、崇越電

你是高薪族嗎？去年 4 大行業每月總薪資平均突破 9 萬元

主計總處今 (19) 日公布去 (2018) 年全年工業和服務業薪資統計結果，每人每月總薪資平均為 51957 元，年增 3.94%，就各行業來看，電信業每月總薪資平均為 100791 元、銀行業 99311 元、電力和燃氣供應業 95853 元、航空運輸業 94304 元相對高；不過，餐飲業 33619 元、美髮及美容美體業 29071 元以及教育服務業 (僅含補習班)26033 元相對較低。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉台積電 10 元現金股利的魔幻數字密碼

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (19) 日公布去年盈餘分配，每股擬配發 8 元現金股利，董事會同時修改章程，未來每季現金股利，都將在次一季董事會核准後 6 個月內發放，因此今年第 1 季每股現金股利 2 元，預計將在今年第 4 季發放，總計股東今年每股可領 10 元現金股利，創下歷史新高，不過仔細觀察數字可知，台積電去年盈餘分配，每股其實僅配了 8 元現金股利，發放金額並未如市場預期的持續成長。閱讀全文...

美股盤後 – 川普有意延展休兵期限 三大指數收漲 台積電 ADR 上揚

週二 (19 日) 亞馬遜引領的非必需消費品股票為 S&P 500 與那斯達克指數提供最大漲幅，美中新一輪談判順利開展，激勵道瓊走高；受益於亮麗財報表現，沃爾瑪 (WMT-US) 領漲。閱讀全文...

〈灣區經濟出爐〉一文看懂「粵港澳大灣區規劃綱要」重點總整理

「粵港澳大灣區規劃綱要」在千呼萬喚中於昨 (18) 日，由中國國務院正式對外發布。這是中國經濟發展進程中另一個重要的里程碑，也針對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局等方面作了全面規劃。閱讀全文...

英國脫歐 企業脫逃？英國就業率維持於記錄高點

儘管英國脫歐緊張持續，然而 2018 年最後三個月，英國就業人數却持續增加。雖然企業調查結果轉差，其他指標亦顯示經濟擴張減緩，但英國國家統計局週二公布，第四季就業人數較第三季增加 16.7 萬人，就業率持平於記錄高點 75.8%。閱讀全文...