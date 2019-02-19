匯豐去年獲利增加近16% 仍不及預期 股價下挫2.3%

歐洲最大銀行匯豐 (HSBC) 週二 (19 日) 公布，2018 年獲利增加 15.9%，主要來自其核心亞洲和英國市場的業務增長支撐，但第四季市場疲軟，仍使公司的財報表現低於市場預期。

匯豐控股 (0005-HK) 在香港股價，因財報不及預期下挫 2.29%，收港幣 66.15 元。

匯豐控股股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

據匯豐控股公布，2018 年稅前獲利為 199 億美元，前一年為 172 億美元，此一數字低於分析師預計的 213 億美元。2018 年整體營收為 583 億美元，年增為 5%。

滙豐控股表示，將配發每股 0.51 美元的年度股息，基本符合分析師預期。

滙豐控股行政總裁 John Flint 透過聲明表示，去年財務表現良好，儘管年底時市場狀況更具挑戰性，且全球經濟前景趨於疲軟，但仍維持 6 月宣布的目標不變。

Flint 去年 6 月首次發表上任後的業務策略，稱滙豐未來 3 年，將朝科技領域以及中國等核心亞洲市場投資 150-170 億美元。他表示，將積極主動管理成本和投資，以因應營收增長面臨的風險，同時，也不會做出有損企業長期利益的短期決策。

匯豐目前大部分的業務都在亞洲，已占企業獲利的 4 分之 3 以上。針對未來展望，匯豐表示，英國經濟、全球貿易緊張局勢和利率的風險尤其顯著。