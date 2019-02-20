美知名減重商遇3大下行壓力 分析師再下調評級

著名脫口秀主持人 Oprah Winfrey 持股約 10% 的體重管理服務商 Weight Watchers (WTW-US) 被摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 評級下調至「中性」的幾周後，JPMorgan 現在又找到了給予更多看跌股價的理由。

WTW 的主要盈利模式為網路軟體服務、體重管理計劃和臨床療效，如消費者購買該公司的 APP 應用軟體，可隨時觀察每日所需的運動及飲食訊息，同時，也有介紹佳餚或附近活動與餐廳等。此外，WTW 也安排了一對一的教練服務供消費者購買，增加減肥的成功率。

JPMorgan 的 Christina Brathwaite 將 WTW 的評級從「中性」下調至「減持」，目標價格從 37 美元下調至 25 美元。WTW 周二 (19 日) 收盤股價下跌 4.52% 來到 28.91 美元。

Weight Watchers 股價趨勢圖

Brathwaite 在一份報告中表示，1 月份對 WTW 的評級下調是基於有關網站流量和移動用戶數據趨勢，這些數據均低於預期。然而，現在又有 3 種新趨勢值得對股票持悲觀態度。

雖然 WTW 近期的股價下滑有助於防止持續下跌的壓力，但 Brathwaite 認爲這些負面影響最終會帶給毛利帶來壓力。

從 SimilarWeb 收集的數據顯示，第二季度開始至 2 月 15 日，WTW 的美國每日活躍用戶數量下降了 35%。分析師稱，美國除外，該公司在英國等市場也面臨類似的困境。同時，公司也不受新品牌大使兼歌手 Robbie Williams 羅比威廉斯的正面影響。

此外，其網路應用商城最近的評論顯示了較多令人擔憂的負面評論，包括無法登錄應用的用戶、「連接問題」等錯誤消息、以及復雜且令人困惑的使用者界面。

最後，來自對手 Noom 的競爭變得更加激烈。數據顯示，Noom 美國的每日活躍用戶數年增 450%，雖然基數較低，但 Noom 應用用戶數量也達 WTW 用戶的約 30%。

其他競爭對手包括 dietdoctor.com 的訪問量平均每季度也增長 160%，而同期 WTW 的核心網站訪問量卻下降了 29%。