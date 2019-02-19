〈鉅亨觀點〉台積電10元現金股利的魔幻數字密碼

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(19)日公布去年盈餘分配，每股擬配發 8 元現金股利，董事會同時修改章程，未來每季現金股利，都將在次一季董事會核准後 6 個月內發放，因此今年第 1 季每股現金股利 2 元，預計將在今年第 4 季發放，總計股東今年每股可領 10 元現金股利，創下歷史新高，不過仔細觀察數字可知，台積電去年盈餘分配，每股其實僅配了 8 元現金股利，發放金額並未如市場預期的持續成長。

台積電創辦人張忠謀在任時曾說過，股利配發將維持穩定成長的步調，至少也可以持平，今日公司公布結果顯示，配發金額僅 8 元，仍符合原先公司說法，但實際金額不免低於市場，公司巧妙利用配發首季股利的方式，讓股東今年每股仍可拿到 10 元現金股利，滿足資本市場的期待，但市場有聲音指出，台積電的股利配發，恐已有開始放緩的趨勢。

儘管，台積電在聲明中特別聲明，未來每年股利配發金額都不會低於前年，但今年通過的去年盈餘分配，每股僅配 8 元，金額已與去年持平，市場解讀，此舉除意味台積電預期成長動能恐放緩，打算保留多點現金在手做為未來發放的空間，另外也可能是計畫保留更多現金，面臨未來先進製程擴充所需，及競爭激烈的晶圓代工市場。

值得注意的是，台積電利用發放首季現金股利，讓今年每股股利配發金額高達 10 元，這樣的發放策略，滿足資本市場的期待，但是操作數字遊戲，是否會影響外資與資本市場對台積電的長期評等看法，後續頗耐人尋味。

台積電在張忠謀退休後，公司就頻頻出包，去年 8 月爆發電腦病毒感染事件，近期則有 14B 廠光阻液瑕疵事件，加上去年財測也未達陣，財務預估頻失準，市場還在議論公司螺絲是否過於放鬆，股利配發又給市場上了新的一課，也再次證明，台積電已不再是張忠謀在任時的樣子。