鴻海母以子貴 小金雞鴻騰跨足新領域獲利衝百億

鴻海 (2317-TW) 小金雞鴻騰六零八八精密科技(06088-HK)，透過併購合作跨足光模組、智能家居、車用電子等新領域，短中長期效益將陸續顯現，陸系券商預估，鴻騰近 3 年純益將維持每年年增 2 成左右，到 2020 財年，純益將達 3.36 億美元，可望突破新台幣百億元，也將同步挹注母公司鴻海表現。

鴻騰近年通過收購 Avago 光模塊業務，進入到光模組領域，去年也完成對 Belkin 收購進軍智能家居領域，同時和夏普合資，收購無錫夏普等方式，進入汽車電子市場。

陸系券商海通證券看好，鴻騰 400G 光模組技術領先，結合交換晶片，主流廠商 400G 產品研發以及雲服務廠商規劃，預計 400G 產品可望在今年下半年開始爆發，將帶給鴻騰更高的毛利與利潤。

在智能家居方面，海通證券指出，鴻騰對 Belkin 的整合效益，將比鴻海整合夏普、台揚有更高的成效，短期能顯著改善純益率，且鴻騰中長期將受惠 Belkin 在智能家居領域的佈局，及結合子公司的品牌效益，可打造較完善的開放智能家居系統，未來將大有可為。

另外，鴻騰與夏普攜手合作拓展車載鏡頭、電子鏡等市場，不過考慮到進入汽車客戶驗證週期較長，海通證券預計，鴻騰最近 2 年將先逐步進入到下游廠商，待通過 2-3 年驗證期後，2021 年將迎來收穫期。

海通證券認為，鴻騰短中長期各擁動能，將支撐 3 年獲利表現，估 2018 財年歸屬母公司純益為 2.32 億美元、年增 28.53%，2019 財年純益 2.84 億美元、年增 22.38%，2020 財年純益 3.36 億美元、年增 18.26%，母公司鴻海持有 76.92% 股權，也可望受惠。

海通證券也給予鴻騰優於大盤評等，目標價區間為每股港幣 4.59-5.24 元，今日鴻騰在午盤前一度上漲 3.24%，最高來到每股港幣 3.82 元。