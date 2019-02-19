內外資齊聚 5G概念引領陸股行情

今年以來，在中國人行寬鬆資金的刺激下，資金開始流入股市，而科技類股更在產業政策支持下，成為引領陸股止跌反彈的關鍵，特別是 5G 概念股表現最為突出。

其中，從事通訊設備製造的東方通信自 11 月 26 日起，已出現 20 根漲停，累計漲幅達 369%，成為 5G 概念股中最大亮點。

圖: 東方財富網。

隨著，多家券商在 2019 年度策略報告中預測，2019 年將成為 5G 商用元年，市場資金開始朝向 5G 概念集中，加上下游品牌廠接連公布 5G 相關消息，如中興通訊將於 25 日開幕的 MWC 推出 5G 手機，以及華為、小米、OPPO 等主流手機廠商也將在今年推出 5G 手機。5G 的話題性不斷，均是刺激市場資金開始朝向 5G 概念集中的誘因。

圖：東方財富網，5G 概念指數日線。

外資也瘋狂

根據資料顯示，自香港北向的資金今年以來在中國聯通、中興通訊等 5G 產業鏈龍頭上均呈現明顯加碼態勢。

截至 2 月 15 日收盤，利用滬股通管道共計持有中國聯通 4.89 億股，較去年年底增加 1.24 億股，幅度達 34%；利用深股通管道持有中興通訊 4556.89 萬股，較去年年底增加 2107.01 萬股，幅度達 86%。

此外，北向資金今年以來在工業富聯、信維通信、海格通信等 5G 概念股中的加碼幅度均超過 40%。

券商唱旺 5G 概念

國信證券表示，2019 年是 5G 元年，整年度的投資話題都會圍繞在 5G 題材上，無論是中國政府政策層面，還是產業發展層面，都會形成催化劑。在推動 5G 商用步伐下，基地台天線及配套是值得留意焦點。

而金鷹基金則認為，未來 2 至 3 年是 5G 投資建設的高峰期，這個時期對設備商的業績帶動幅度會較大，電信服務商、營運商也將出現明顯的投資機會。

5G 概念股涵蓋面廣，舉凡最上游的矽晶圓材料、半導體 (IC 設計、晶圓代工、封測)，到中游的零組件 (射頻、基頻、PCB、電池、面板等等)，至最下游的消費性電子、基地台等都是值得觀察的重點。

不過，相關概念股漲幅已高，過度積極投入將出現高投資風險，投資人可以留意產業鏈中類股輪動情況，或是找尋其它重要投資話題，如粵港澳大灣區概念股等題材。