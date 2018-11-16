新政府政策對披索造成壓迫 墨西哥央行升息1碼

《彭博社》報導，墨西哥央行於週四 (15 日) 將主要利率調升一碼，該行指出左翼總統當選人 Andres Manuel Lopez Obrador(AMLO) 宣布停建 130 億美元的新機場計畫，以及新政府的政策不確定性，使披索走弱，造成通膨前景不佳。

墨國央行將主要利率調升 1 碼至 8.0%，與經濟學家預期一致。利率政策制定委員指出，AMLO 取消建設墨西哥市機場的決定，為驅使披索走弱的主因，為了避免披索進一步受衝擊，央行因此做出此決策。該行並警告，公共財政惡化可能會進一步損害披索。



Capital Economics 的拉丁美洲經濟學家 Edward Glossop 指出，墨西哥央行的說法非常鷹派，在未來 6 個月左右，該行應會維持緊縮政策，以確保總體經濟的穩定和抵銷政治風險。



利率掉期交易員預測披索將因央行決策獲得支撐，而目前隱含概率顯示，墨西哥央行在下一次 12 月 20 日的會議上，有 94% 的機率會將主要利率調升 1 碼至 8.25%。

自從 AMLO 在 10 月 29 日宣布機場建設計畫取消後，披索已下跌了 5.1%，為主要貨幣中跌幅最大的，16 日上午美元兌墨西哥披索暫報 20.2681。同一時間，10 年期墨西哥國債價格跌至 7 年新低，殖利率飆升至 9.010%，墨西哥股市指數則下跌至 2016 年年初以來的低點。

墨西哥比索日線走勢圖



墨西哥央行將穩定披索走勢列為首要任務，因其將影響通膨前景，其次是墨西哥相對於美國的貨幣情況以及經濟疲弱程度。政策制定者表示，通膨和增長的風險皆在惡化中。

墨西哥通膨在 9 月時升至 5%，目前維持在相似水平，墨西哥央行預測，通膨將緩慢朝其 3% 目標回落，根據彭博社調查的 30 位分析師的預期中值，該國 2019 年的通膨將為 4%。