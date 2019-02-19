受惠中國需求成長 古巴雪茄2018年銷量創新高

據外電報導，儘管全球在 2018 年開始針對實行菸草進行管制，古巴雪茄集團 Habanos S.A 在周一 (18 日) 表示，受惠於中國需求成長的推動，該集團的銷售額在 2018 年創下了 5.37 億美元的歷史紀錄，較去年成長了 7.4%。

Habanos S.A 副總裁 Jose Maria Lopez 表示：「目前中國已超越法國成為 Habanos 的第二大市場」。Lopez 也說道，目前最大的市場仍是西班牙，不過中國的銷售額在 2018 年成長了 55%，整個亞太地區則增長了 9%。

該公司的行銷經理 Ernesto Gonzalez 表示，儘管在年內遇到了些許阻礙，但數據顯示了「我們強勁的銷售。」該公司表示：「2018 年再一次成為 Habano 成功的一年，因為不管在銷量和金額方面，不同市場中的銷售額皆持續成長，同時，我們也在銷售品牌的市場中保持了約 70% 的市佔率。」

2018 年全球開始立法管制菸草，Lopez 表示，煙草市場的監管環境越加複雜，法國的煙草產品稅率增加了 17%，意味著 Habanos 不得不將價格提高 8% 至 10%，全球奢侈煙草市場在 2018 年僅成長了 1%。不過儘管如此，Habanos 的銷售額依舊亮眼。

與歐洲地區不同，中國地區的銷售並未受到反菸草相關法案的影響。

Habanos 雪茄公司成立於 1994 年，是全球所有古巴雪茄品牌的獨家銷售商，並掌控所有古巴雪茄的品牌和其他煙草製品的銷售和運營。在 2017 年，Habanos 的銷售額成長了 12%，達到創紀錄的 5 億美元，2018 年的銷售額則再次受到中國需求大幅成長所推動。