看好改款週期及豪華車銷量成長 和泰車今年獲利可望挑戰兩個股本

和泰汽車 (2207) 代理的 Toyota 今年進入改款週期加上 Lexus 銷量持續成長，有利於和泰車今年業績成長，法人認為，和泰車去年每股盈餘約達 18 元，今年除本業外，其他事業包括和通、和潤皆有表現，看好全年獲利有機會挑戰兩個股本。展望 2019 年，TOYOTA 部分，和泰車指出，元月已導入 YARIS，成為當月銷售冠軍車種，此外，TOYOTA RV4 及 Altis 會推出大改款，下半年度 HILUX SUPRA 新導入等，盼今年總銷售量為 11 萬台，年增 6.8%。



豪華進口車品牌凌志 (Lexus) 部分，LEXUS 旗下三款 SUV 車系(RX、NX、UX)1 月單月合計販售達高級車 SUV 37.6%，單月掛牌數為 3183 台，尤其元月推出的 UX 250h 表現亮眼，訂單已累計 2000 台，近期還將推出 RC 車系全新小改款，下半年還會有新商品上市，估計今年銷售目標為 2.1 萬台，較去年 1.78 萬台新高成長 18%。



法人指出，和泰車 2018 年獲利有望超越 2017 年的 142.84 億元，不過因企業所得稅率調高的影響，每股盈餘約 18 元。隨著 Toyota 今年進入改款週期，國瑞汽車也已於 2018 年第四季觸底，預期今年獲利可望回升，獲利有機會挑戰兩個股本。

