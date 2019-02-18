【馮冠華專欄】反彈力度還看A股

2 月 18 日推介 - 銀河證券（6881）

1）上週五港股市況總結：受多個不利消息影響，港股上週五低開低走，最終收報 27901 點，下跌 532 點。全日成交按日下跌約 1.6% 至 1022 億。滬深港通總成交額按日上升約 1.4% 至 100 億，流向轉為淨流出，金額約 6.6 億。北向仍為淨流入，金額也下跌至約人民幣 22 億。藍籌 2 升 48 跌。



板塊方面，豬肉相關股造好，公用及防守股表現也較好；相反，多個近日熱門板塊，如手機設備、中資劵商、教育、醫藥及汽車等均見回吐。5G 概念股則個別發展。做空方面，佔大市成交上升至 13.3%。牛熊証街貨最新比例為 64:36，重貨區方面，熊証下移至 28600-28649，牛証則下移至 27150-27199，另有不少的在 27800-27849。

簡評：綜合傳媒的分析，上週五的跌市主因包括：中美數據疲弱、中美談判僵持、英國脫歐危機揮之去和川普一意孤行強奪撥款建圍牆等等。筆者在週五的早報也指出，牛證比率過高和移近現貨價，較大調整的風險增加。一眾的利空消息令累積升幅頗大的港股在週末前作大幅回調亦可理解。



注意到大瀉下又把兩個牛證重貨區收回，固跌幅某程度上可能是和屠牛相關，即被放大了。250 天線和 28000 點失守不是好事，但收巿後的消息面又來了大逆轉，中美貿易談判的正面會報、中國 1 月份新增貸款和社會融資雙雙刷新曆史紀錄以及美股上週五的大升，港股理應在今天有足夠條件作報復式反彈，能否成事主要又是看 A 股的造化了。

本週市場的目光，除了中美在華盛頓的談判（傳聞在 2 月 19-20 日舉行），還有滙豐（5）在 19 日公佈的 2018 年業績（市場預期稅前利潤按年上升 17-29%）。今天美股因假期休市，另外下午又或有粵港澳大灣區規劃綱要出台（將涉及多方面的發展，包括金融、創科、青年及環保等範疇，綱領將為方向性文件、未必有具體政策措施）。週三也是歐洲央行和美聯儲局公布一月議息紀錄。週五收盤後則是恒指公司公布季度檢討結果。

公司新聞不多，個股推介方面，可先留意之前強勢，但週五被拖下的中資劵商股。中信證券（6030）和銀河證券（6881）可關注。平保（2318）的 1 月份保費增長理想，也可留意。若讀者不認同週五的跌市是被放大，那防守股如電盈（8）和香港電訊（6823）應是不錯的避風港。兩公司分別在下週一及今週五公佈 2018 年業績，兩者的派息應不俗，有機會在績前吸引資金流入。

2）週五收巿後，央視新聞聯播公佈國家主席習近平接見美國貿易代表團後稱「磋商有階段性進展」，並期望中美下周在華盛頓見面時「再接再厲」。川普在華盛頓白宮回應稱，與中國的貿易談判進展「極為良好」。他亦向記者表示，美中離達成貿易協議的距離「已接近許多」。若接近達成協議，他可能延長下月 1 日的談判期限，暫緩提高中國入口貨品的關稅。

3）美股上週五市況總結：受中美貿易談判正面消息與及油價上升影響，美股三大指數急升，當中道指收升 444 點或 1.74%，標指及納指則分別上升 1.09% 和 0.61%。美滙指數回落至 96.92。十年期債息回升至 2.664%，紐約期油上升約 2.5% 至 55.79 美元。港股 ADR 反彈 252 點，相當於恆指 28152 點水平。

4）個股訊息：通達集（698）公布，預期去年盈利按年減少 40% 至 50%，盈利下降，主要是其金屬手機外殼出貨量及單價於去年下半年急速下滑，使其毛利下跌及需要為庫存作出撥備。

原國家新聞出版廣電總局官網顯示，第六批遊戲版號已經下發，總數為 91 個，審批時間為 2 月 11 日，騰訊（700）網易再缺席。另外，《南華早報》援引消息人士報道，騰訊正與藝電 (Electronic Arts) 洽商，將其遊戲 Apex Legends 引入到中國。

富力地產（2777）預料，截至去年底止，全年合併利潤將按年減少 60%，主要因為 2017 年收購酒店資產帶來大額非經常性議價收購收益，而 2018 年此類非經常性交易相對較少。不過，撇除收購酒店資產的議價收購收益，以及淨滙兌收益或虧損和投資物業的公允價值收益，富力預計，去年合併利潤將按年錄得增長。



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