能源盤後—全球供應更緊繃 中美貿易談判有進展 原油本週漲逾5%

週五 (15 日) 交易， 因應全球供應更緊繃且中美貿易談判有進展，石油期貨週五上漲，使本週漲幅擴大至 5% 以上。

本週石油期貨價格受市場對中美貿易談判的樂觀情緒推升，因中美貿易紛爭若解決，將正面影響全球兩大經濟體對能源的需求。

中國官媒週五報導，在中國領導人習近平於北京會見美方貿易代表 Robert Lighthizer 和財長 Steven Mnuchin 後，中美貿易談判已有「現階段重要進展」。

本週 WTI 原油期貨價格走勢

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.18 美元或 2.2%，收每桶 55.59 美元，為最近月契約自去年 11 月 19 日以來最高收盤價，本週漲幅 5.4%。

4 月交割的 Brent 原油期貨上漲 1.68 美元或 2.6%，收每桶 66.25 美元，為最近月契約自去年 11 月 19 日以來最高收盤價，本週漲幅 6.7%。

全球供應更緊繃

OPEC 本週稍早報告，1 月份原油產量減少近 80 萬桶，達平均每日產量 3081 萬桶，多數減產來自沙國。

IEA 本週發布每月石油市場報告，指出沙國上個月每日減產 40 萬桶，達平均每日產量 1024 萬桶。

外媒報導，OPEC 事實上領導人、沙國本週承諾未來進一步減產，其石油部長 Khalid al-Falih 稱，3 月將追加減產 50 萬桶 / 日，使該月平均產量每日 980 萬桶。

德國商銀分析報告指出，「市場目前僅反映能支撐價格的消息，例如沙國宣布更深度的減產。」

另外，分析師本週指出，伊朗和委內瑞拉產量恐也非自願性下降，使美國頁岩油或其他石油生產商在進入需求高峰季時，難以阻止全球供應量淨下降。

EIA 下週二將公布鑽井生產力每月報告，內容將包括美國頁岩油 3 月產量預期。

Baker Hughes 週五公布，本週美國石油鑽井平台數量增加 3 個，達 857 個，為連續第二週上升。

EIA 週四報告，消息人士指稱，沙國石油公司 Saudi Aramco 本週停止 Safaniyah 油田生產石油，該處為全球最大海上油田。消息來自能源情報集團資深記者 Amena Bakr 的推特貼文。該油田每日石油產能達 100 萬桶以上。

但 Saudi Aramco 週五回應媒體，旗下所有設施和運作 (包含 Safaniyah 油田在內) 均安全且正常。先前曾有消息人士透露，該處油田因主要電力纜線遭船錨切斷而部分關閉。

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