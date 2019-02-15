能源盤後─美原油庫存漲  WTI、布蘭特價差再次拉大

由於美國原油庫存增加，美國基準 WTI 價格大幅下挫，但全球基準布蘭特卻上漲，再次實現兩者差價的拉大。

布蘭特原油期貨收高 1.08 美元，或 1.70% 至每桶 64.69 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.65 美元，或 1.21% 至每桶 54.55 美元。

美國汽油期貨價格收高 3.31% 至每加侖 1.514 美元。

天然氣收高 0.004 美元，或 0.16% 至每一千立方英尺 2.579 美元。

WTI - 布蘭特 價差

布蘭特近日由於國際能源署 (International Energy Agency，IEA) 的一份報告而價格上漲。該報告稱 1 月全球供應量減少 140 萬桶 / 日至 9970 萬桶 / 日。另一方面，美國基準 WTI 受到美國本土更加看跌的影響。分析師表示，布蘭特在觸及 3 個月高點後，有望比 WIT 還更有看漲空間。

美國政府能源情報署 EIA 周三 (13 日) 表示，上周美國原油庫存連續第 4 周攀升，至 4.580 億桶，也是自 2017 年 11 月以來的最高水平。這也使 WTI 仍處於 50 美元至 55 美元的區間內波動。

WTI - 布蘭特價差圖 / 圖：ychart

更重要的是，2 月份美元走強也對 WTI 造成了打擊。週四由於美國零售銷售報告放緩，股市下跌也降低了風險偏好並導致 WTI 走低。道瓊工業指數近期下跌近 200 點。原油以美元買賣，因此油價往往與美元成反比。

布蘭特與 WTI 的分歧也使兩者價差回升至每桶 10 美元以上，這對美國頁岩油生產商來說可能是一個正面的發展，因為 10 美元的折扣足以涵蓋運輸成本，提供更多的亞洲買家市場。

全球貿易戰

雖然 WTI 周四下跌，但本週兩個原油價格基準均都走高。由於市場預計美國將延長對中國的關稅談判期限，投資人的風險偏好還是有所提升的。

OPEC + 基本面

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC 有在履行去年年底的承諾，即減產以減少供應過剩來提振價格。特別是沙烏地阿拉伯，其石油部長表示將在 3 月份再次減產 50 萬桶 / 日，有望將產量下降至 980 萬桶 / 日。

委内瑞拉產量

據美國國務院駐委內瑞拉特使周三在聽證會上稱，委內瑞拉的原油產量可能在年底前降至每日 50 萬桶 / 日。

眾議員 Elliot Abrams 表示，預計產量下降的原因是美國對委內瑞拉國營石油公司 PDVSA 制裁的影響。