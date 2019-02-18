巨庭元月營收創12個月來新高 較上月大增逾倍 訂單能見度到5月

巨庭機械 (1539) 公佈 1 月營收達 2.87 億元，創 12 個月來新高，月增 109%，年減 11%。巨庭指出，主要為客戶回補及 2 月過年提前拉貨所致，目前在手訂單 5 億元，能見度看到 5 月，預估第一季會比去年第四季好。法人指出，由於電動工具、木工機與建築業景氣息息相關，美國新屋開工及成屋維持穩定成長趨勢，有利於巨庭營運增長，如果今年匯率可以維持，則今年本業有機會比去年好。



巨庭主要從事圓鋸機、自動鉋木機與手動鉋木機 ODM/OEM 業務，圓鋸機佔營收 5 成多、刨木機則約佔營收 3 成，巨庭客戶包括 Stanley Black & Decker、JPW、SawStop、General 等，公司有逾 8 成營收來自北美市場，營運與美國房市關聯性較高。



在業績表現方面，法人指出，巨庭去年第四季可望認列處分大陸廠股權收益，扣處當地稅賦、佣金、相關費用等，還有匯回台灣的遞延所得稅，預計處分利益應可達 2 億元，以此估算，將可望貢獻 EPS 約 3 元，累計去年全年每股盈餘上看 5 元。



展望 2019 年，台灣三座生產基地包括永成廠、中南廠、馬達廠，其中，中南廠、馬達廠為租賃廠辦，永豐新廠預計第四季完成，將可容納正在運作的三座廠房，以方便集中管理，並節省每年 800 多萬的租金費用，屆時有機會降低成本。