S&T 2019財年目標出爐 營收獲利續創高 美系外資評樺漢目標價380元

IPC 大廠樺漢 (6414) 受惠物聯網 (IoT) 與工業 4.0 需求起飛，旗下 S&T 今年營運成長目標出爐，營收將成長 10% 達 11 億歐元，EBITDA(稅前息前折舊攤銷前淨利)則預估成長 14% 至 1 億歐元，此強勁的成長預期將嘉惠樺漢今年營運表現。美系外資在週四 (24 日) 出具的最新報告中，看好樺漢今年的獲利將因 S&T 樂觀的成長展望而優於先前該機構的預期有 5% 之多，因此給予維持超越大盤評等，股價目標價 380 元。



S&T 在週三 (23 日) 確認了 2018 年營運將達標，並給出 2019 年度的營運目標，展望相當樂觀。S&T 指出，去年將可實現 10 億歐元營收目標，以及 0.88 億歐元的 EBITDA，分別增長 13% 與 29%，此一強勁的增長主要是因為歐、美市場高毛利的物聯網解決方案的貢獻。



展望 2019 財年，因在手專案多，S&T 對持續增長表示信心，並給出 11 億歐元營收以及 1 億歐元 EBITDA 的目標，再創新高紀錄。美系外資對此表示肯定，並對樺漢獲利的預期更增信心。法人預估，去年樺漢 EPS 將突破 15 元，今年有機會上看 19 元，逼近兩個股本。

