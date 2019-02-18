華擎伺服器業務衝衝衝 元月營收創5年來次高 擊敗同期挖礦業績

華擎 (3515) 元月合併營收以 10 億元的水準，較上月跳增 50%，較有挖礦效應的去年同期也成長達 9.33%，創 5 年來下次高紀錄，表現超乎預期。華擎表示，元月業績上揚主要是因為伺服器如期高成長，加上 IPC 業務也攀升，同時去年沒有顯卡業務，今年則新加入了 AMG 的顯卡銷售等因素，各大產品線僅有主板呈現年減。



據了解，華擎去年伺服器業務佈局收割，下半年起貢獻之營收大成長，第三季也正式轉虧為盈，開始貢獻獲利，第四季業績持續增長，續創新高，預期首季伺服器業務將維持高檔。



整體來看，華擎首季業績將維持旺季態勢，與上季業績維持伯仲之間。目前該公司主板產品線均在越南生產，不受貿易戰影響，伺服器生產基地包括中國大陸與台灣，因應貿易戰產能有所調整，降低影響性，公司預期包括營收、毛利率、營益率所受衝擊均低。



法人預估，今年華擎伺服器業務將有 30-50% 的成長幅度，成為最強勁的動能。該股週一 (18 日) 受元月營收寫下佳績的激勵跳空開高，漲幅一度突破 9%，挑戰漲停板 61.2 元價位。