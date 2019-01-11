華擎去年營收再登百億 今年伺服器猛攻＋主板看升 成長不悲觀

主機板廠華擎 (3515) 公告 12 月業績未如預期，衝擊週五 (11 日) 股價表現。不過，上季業績創下次高紀錄，全年營收突破百億大關，創五年新高。展望 2019 年，由於主板新品開發市場接受度高，加上伺服器高成長，年度成長仍審慎樂觀。華擎 12 月營收為 6.65 億元，較上月銳減 43.8%，年減 11.6%，為去年最低紀錄，也低於市場預期。然因 11 月客戶提前拉貨使業績衝上逾 11.8 億元刷新紀錄，累計單季營收仍達 27.55 億元，僅略低於同期的歷史紀錄 27.77 億元約 0.8%，創下歷史次高紀錄，季增率 13.3%。



華擎指出，11 月歐、美客戶拉貨積極，且拉貨產品除了主機板之外，也涵蓋 IPC 與伺服器，而 12 月本就是淡季的開始，加上工作天數少，客戶拉貨趨緩，使業績月減較大。至於 11 月的拉貨是否跟美中貿易戰有關，華擎認為，其主板出貨在越南，並無此一因素存在。



此外，因挖礦市場從去年第二季開始急凍，使得板卡廠在顯卡的部位累積不少庫存待消化，華擎去年 4 月跨入 AMD 顯卡的銷售，也有礦板產品，因此也陷入去化庫存的窘境。華擎評估，這一波庫存去化的時間點可能要到今年中才能轉趨正常，獲利的影響性的確存在。



不過，該公司仍看好今年成長展望，主因在於近期推出的主板新品市場接受度高，預計今年主板出貨與營收有望較去年持平霍小增，且雲端伺服器業務在去年第三季起顯著成長，並轉虧為盈後，第四季持續成長，今年預估有 3-5 成的年增率，對營運的加分增色不少。