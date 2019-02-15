辣椒獲韓手遊《棒球大王》代理權 擬職棒賽季上線

紅心辣椒 (4946) 宣佈取得韓國著名遊戲公司 NEOWIZ 開發的強檔手遊大作《棒球大王》台港澳獨家代理權，將在 2019 年最新職棒賽季上線。《棒球大王》取得中華職棒大聯盟授權，實名收錄上百名中職四隊球員，反映真實賽季成績，玩家不但可以選擇喜歡的球隊，還能培育手中球員卡，打造最強先發陣容，考驗戰術運用與守備策略，體驗即時連線對戰的刺激感。



辣椒董事長鄧潤澤表示，與開發實力堅強的 NEOWIZ 聯手引進這款棒球遊戲，NEOWIZ 是擁有相當紮實經驗的研發商，花費非常多的心力在製作這款遊戲，並配合台灣的棒球文化，打造專屬遊戲系統。辣椒對於棒球遊戲不但有非常豐富的營運經驗，同時有著無與倫比的熱情與使命，相信《棒球大王》絕對會是今年最熱血、最值得期待的棒球鉅作。



負責開發《棒球大王》的 NEOWIZ CEO 文志水表示，公司很了解台灣遊戲市場，因此，講到棒球遊戲就想到紅心辣椒，因此在 NEOWIZ 進軍海外的時刻，合作伙伴非紅心辣椒莫屬。