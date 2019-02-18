

◆盤勢分析

1. 上週五美股受到對美國和中國即將達成貿易協議的樂觀情緒鼓舞下，道瓊指數以跳漲逾 400 點的強勁表現，實現連續第八週走揚。四大指數分別上漲 0.53%~1.74%，道瓊上周收盤上漲 3.1%、S&P 500 指數上漲 2.5%、那斯達克指數上漲 2.4%，三大指數收盤創去年 11 月初以來的最亮眼表現。

2. 台股上週五盤早盤開高，但受到外圍市場下跌影響，指數 10 點過後開始走低，終場指數下跌 24.23 點，以 10064.78 點作收，成交量為 1127.69 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：下跌量縮，但仍在五日均量之上，短線獲利賣壓較重。

(2) 均線：月線與季線低檔黃金交叉，有利中線多方，短期受制於半年線反壓。

(3) 技術指標：KD 指標高檔背離，短線進入整理。

4. 櫃買指數漲幅早盤再創波段新高，主要權值股 3105 穩懋小漲，5347 世界持平，加上生技股相對強勢，指數回檔未破週四開盤價，且目前五日均線並未跌破，短中期均線維持多方排列，走勢仍偏多。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 58.48 億元；外資 - 52.31 億元、投信 - 2.07 億元、自營商 - 4.10 億元。

6. 電子類股:

(1)IC 設計族群: 3454 敦泰去年大幅提列 26.3 億元損失，股價跌停；3034 聯詠受惠於 AMOLED 需求，加上法說報喜，第一季淡季不淡，外資調高目標價帶動股價走強; 4966 譜瑞 - KY 去年第四季獲利創下歷史新高，資料中心題材加持，外資大幅調高目標價，股價走強；8299 群聯搶攻 5G 商機，創波段新高。

(2)PCB 相關族群: 6153 嘉聯益面臨裁員風波，股價逆勢低檔走高；6269 台郡今年營收維持成長，並計畫配發 5 元現金股息，股價攻上年線；2367 燿華 1 月營收月增 16.04%，車用雷達板與耳機等接單佳，股價續強。

(3)PA:8086 宏捷科第二季開始營運有望好轉，股價創反彈新高；3105 穩懋去年第四季毛利優於預期，預估第一季營收季減 16%-19%，但第二季在 5G 與光電元件增溫下，有望好轉。

(4)LCD:6176 瑞儀行動裝置背光產品出貨連續三個月破 3000 萬片，加上 HomePod 備貨拉抬，營運走強，8215 明基材偏光板供貨吃緊，1 月營收創 2015 年 10 月以來新高。

7. 非電子類股

(1) 工具機: 2049 上銀 1 月營收月減 4.7%，年減 26%，但第二季逐漸回溫，全年營運有兩位數字以上成長，激勵股價逆勢走高，1590 亞德客 - KY 去年 EPS 降至 15.02 元，但今年需求回溫，大陸廠第二季起迎接旺季，股價沿 10 日均線走高。

(2) 生技族群: 6523 達爾膚受惠於美容美妝產品需求強勁，股價漲停，1783 和康生透明質酸三劑及五劑型關節內注射劑取得俄羅斯上市許可，股價攻抵年線；細胞療法上路，帶動 3176 基亞、6461 益得走高；6472 保瑞 1 月營收年成長 241%，且與日本藥廠衛采台灣子公司簽訂五年合約，訂單有望穩定成長，激勵股價漲停。

8. 聯準會 (Fed) 在 1 月下旬表示可能停止升息，1 月會議紀錄將於週三 (20 日) 下午公佈。

9. 本週重要法說：週一 2308 台達電、2357 華碩、2439 美律、3034 聯詠、3231 緯創，週二 2382 廣達、3374 精材，週四 2360 致茂、3227 原相，MWC 世界通訊大會將於本月 25 日展開，市場聚焦摺疊手機、5G、MR 眼鏡等，相關概念股 3645 達邁、6456GIS-KY、8036 台虹、8215 明基材等可留意。另外 20 日三星將發表新一代手機 S10，相關概念股亦可關注。

10. 美方代表賴海哲、梅努欽與大陸國務院副總理劉鶴於 14、15 日在北京舉行新一輪的美中貿易談判磋商。據美方表示，本次磋商取得「重要階段性進展，本週將在美國繼續磋商，雖然川普日前表示，屆時若未達協議，將依原定計畫對大陸輸美的 2 千億美元商品關稅由 10% 調升至 25%。但川普考慮把停火期展延 60 天，讓雙方有更充裕時間談判化解貿易爭端。

