【馮冠華專欄】關注中國數據和中美談判進展

2 月 15 日推介 - 中國建築（3311）

1）上日港股市況總結：港股昨天再次和上證同步，整天偏軟，早盤曾一度跌穿 250 天移動平均線，不過在內地上月進出口數據支持下，跌幅有所收窄，最終收報 28432 點，下跌 66 點並結束 3 連升。全日成交按日下跌約 14% 至 1038 億。滬深港通總成交額按日下跌約 32% 至 98.6 億，流向仍是淨流入，但金額只有約 1 億。北向仍為淨流入，金額也下跌至約人民幣 56.8 億。藍籌 25 升 22 跌 3 持平。



板塊方面，教育股受國務院推職業教育改革而造好；其餘的如基建、部分 5G 概念、內航、鋰電池、OLED 相關及醫藥股等也不俗。相反，股王騰訊（700）繼續走低，手機設備股也見回吐。做空方面，佔大市成交稍微下降至 12%。牛熊証街貨最新比例為 66:34，重貨區方面，熊証仍在 29000-29049，牛証則再上移至 27950-27999。

簡評：恆指昨天雖然下跌，但仍能在不錯的成交額下隱守牛熊分界線，且藍籌股升多跌少，做空比率也下降，表面上看，可視作健康的調整。注意到牛證街貨比率大升，而且重貨區也開始較接近現貨價，這意味着一個較大的調整風險也相對增高，雖則筆者依舊看好後市，但短線波動也不可不防。特別是今天早上公佈的中國一月份數據，以及中美貿易談判的最新進展，均可令市場的不確定性增加；週末前會否觸發獲利平盤也是值得關注。

教育股是昨天的明星板塊，國務院推職業教育改革，無可否認會令部分公司受惠，但那些專注於學前至 K-12 的公司應不大受此政策影響。由於現時市場投機味濃，新政策出台觸發大量熱錢盲目追捧也可以理解。板塊中，中教控股（839）業務中有專注技師文憑的課程，應與新政策的相關度較高。

近日有不少低殘股有脫胎換骨的表現，昨天大升一成多的國美（493）是其中之一。上升理由是市場傳聞前主席黃光裕有機會提早出獄。觸發點是北京國美電器法定代表人黃光裕母親曾嬋貞退下，不再擔任執行董事和經理。有分析認為此舉動或是國美電器創始人黃光裕提前布局，能出獄後以最快時間接手國美控制權。



筆者也在 1 月 24 日的早報中，當雨潤（1068）大股東獲釋時提及國美的投機機會。簡單看，大升後股價仍與資產淨值有接近 3 成的折讓。雖說現在的業務和表現不堪入目，若事件繼續發酵，相信股價仍有上升空間，但絕對不是保守投資者應沾手的公司。筆者在十二月硏討會提供的兩隻低殘股 - 創維（751）和 中國建築（3311），儘管兩者股價相對十二月時已上漲不少，但相比下，仍是更有投資價值的。後者在基建股昨天強勢下，短期可看高一線。

2）美股上日市況總結：受 12 月零售業數字低於預期拖累，美股早段受壓，但科技股及後造好，三大指數個別發展。當中道指收跌 104 點或 0.41%，標指下跌 0.27% 而納指則上升 0.09%。美滙指數回落至 97.02，十年期債息回落至 2.655%，紐約期油上升至 54.47 美元。港股 ADR 下跌 221 點，相當於恆指 28211 點水平。

3）個股訊息：北京汽車（1958）2018 年度淨利潤預增超 95%。361 度（1361）預計 2018 年度稅後純利大幅下降。

中芯國際（981）第四季經營虧損 4093 萬美元，環比擴大 602.3%。但受惠於其他收入及稅務回撥，第四季盈利環比增長 43.3%。

長城汽車（2333）發佈 2019 年 1 月產銷快報，當月實現銷量同比增長 1.52%；產量同比增加 6.41%。

4）新股訊息 ：本港首隻「婚紗股」、婚紗及伴娘裙製造商嘉藝控股（1025）今天招股，招股價介乎 0.98 至 1.26 元，一手 4000 股，預計 2 月 28 日掛牌。

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