最快5/17 中國5G臨時執照將釋出

作為中國政府核心戰略之一的 5G 系統建置，目前為止第三階段測試已經完成，基地台與核心網路設備都已達到商用要求。接下來要進行的是 5G 增強及毫米波技術研發試驗等工作。

根據中國官方公布核准使用 5G 執照節奏來看，今年中國將在數個個城市發放 5G 臨時執照，使 5G 網路能夠在部分城市和重點地區率先實現，同時將加速推動 5G 終端產品推出進程，如 5G 手機、5G iPad 等，以及網路基礎建設。

已有中國電信營運商透露，今年 5/17 世界電信日期間，中國政府可能會發 5G 臨時牌照，至於 5G 正式牌照有機會在 2020 年發放。

針對中國政府發放臨時 5G 執照的看法，野村認為，發放臨時執照是為了呼應之前中國中央提出的加速 5G 應用的想法，也是向全球各國宣示中國的 5G 商用時程已較規劃提早。

但從目前 5G R15 規格尚未完整定出，因此就算中國進行試商用，還只能在局部地區內，全國性的商用條件還不具備。而 5G R15 時程後延，連帶 5G R16 規格完成時間也要延後。

業內預估 R16 標準完成時間將從 2019 年 12 月延後到 2020 年 3 月，意味著，5G 全部標準要到 2020 年 6 月左右才會訂定完成。所以目前從基礎的網路、終端設備、晶片，還沒達到真正 5G 的條件。

資料來源: 相關公司資料綜合彙整。中國 3G/4G/5G 總投資規模 (億人民幣)

不過，因為 5G 涵蓋低中、高頻的特性，頻寬較 4G 更廣，因此為了達到無縫接軌的功能，在基地台等相關設備建置上所投資的金額也將更高。