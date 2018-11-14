紅馬-KY Q3認列博物館虧損 前三季每股虧損達7.28元

紅馬 - KY(2928) 第三季正式結束寓教娛樂事業中的 Orbi 大阪自然體感型教育博物館，認列虧損約 8,700 萬元，此外，今年開始推展 GCF（政府群眾募資）及區塊鏈線上捐款平台等新業務，再加上日本國內運費因應新勞動法案而調漲，致第三季營業費用率約 48%，較去年同期增加 5 個百分點，導致單季虧損擴大至 1.7 億元，EPS-3.53 元，前三季 EPS-7.28 元。紅馬 - KY 表示，結束 Orbi 大阪自然體感型教育博物館後，目前以地球大冒險為主題的親子體驗娛樂設施（MARUMIE-Plaza），以及義式冰淇淋連鎖專賣店（FLOR）均已開幕，營運合乎預期，並自 10 月份開始積極擴大招商，目前正與多家廠商洽談中，以期提高整體租金收入，將有助於公司寓教娛樂事業轉虧為盈。此外，ICO 專案的顧問服務，依合約收取 8,000 萬枚加密貨幣之顧問報酬，考量 IRFS 與市場風險、波動性等因素，將謹慎評估兌換時機，並於取得法定貨幣時認列收入。



紅馬 - KY10 月營收 5.8 億元，月增 45%，年增 23%，其中，10 月份故鄉納稅業務較上個月增加 47%，伴手禮業務亦較上個月成長 34%，主要在於時序進入日本伴手禮與故鄉納稅旺季，以及公司與會員制企業合作推廣故鄉納稅捐款業務的效益逐步顯現。



紅馬 - KY 對於第四季展望持審慎樂觀態度，並指出，故鄉納稅捐款業務今年底前預計完成 10 個合作案，全年故鄉納稅捐款業務可望維持雙位數的年成長率；而伴手禮業務第四季進入旺季，有助推升第四季業績。