【華冠投顧】台股多頭未變...先蹲後跳!下一波主流是???

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、6533 晶心科、3661 世芯 KY、3037 欣興、2327 國巨。

台股盤勢分析:

先蹲後跳

台北股市今天逆勢小漲 + 5 點開出，在中、小型股的輪動下，盤中再度挑戰半年線；不過受到周五賣壓的湧出下，指數震盪走低，終場下跌 - 24 點作收，收在 10064 點，成交量 1127 億。

多頭『回馬槍』到今天已經第三個交易日，前二天台股表現『抗漲』；今天在亞股全面大跌下，我們表現又相對『抗跌』。今天在三大法人同步賣超下，加權指數僅小跌 - 24 點作收；顯示出『內資回流』力道的強勁。不過，看待下星期的台股… 基本上對於今天的回測，我們尚未見到『滿足訊號』。因此短線拉回的『風險期』還沒結束，因此展望下周… 估預台股『先蹲後跳』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6269 台郡、6153 嘉聯益、3176 基亞、2405 浩鑫、3034 聯詠、6120 達運、2338 光罩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3324 雙鴻、6462 神盾、3545 敦泰、6127 九豪、4803VHQ-KY、3532 台勝科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。