不甩熊市 投資老司機把握新興市場、黃金標的 績效亮眼

美股 2018 年封關創十年來最慘的 12 月，專家更預言 2019 年熊市將持續，在股市一片哀鴻遍野，觀察 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台投資者近三個月表現，仍逆勢前行、大有斬獲，其中 43% 老司機獲利超過 5%，更有近一成是獲利逾 10% 的投資好手。這些投資老司機如何在慘澹局勢中脫穎而出？新興市場債券和黃金是主要投資標的。

2019 年，聯準會趨緩升息步調，鴿派態度讓新興市場迎來漲勢，而預期美元升值，加上股市的動盪難料，投資人避險需求大幅升溫，助金價上揚，2019 年一開始便逼近每盎司 1300 美元，創過去 6 個月新高。

投資老司機便是看準投資標的，突破困境！根據 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台分析，近一季表現前十名的老司機，主要持有美元為主的基金以及南非幣計價的基金，基金權重最高的是路博邁新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股，貿易戰帶來不確定性，黃金屬避險性資產，以黃金為主的基金表現也十分亮眼。

前 10 名老司機基金持有部位平均權重

像是老司機『投資書僮』，自 2018 年 10 月便持續買入天達環球黃金基金 C，至今該檔基金持有部位超過 50%，同時，他也不斷買入新興市場本幣債，在第四季 Fed 停止升息預期，強勢美元止步，進而帶動新興市場貨幣漲幅，以及資金回流新興市場債券影響之下，新興市場本幣債券基金表現十分突出，歸功精準選擇基金標的，投資書僮近一季績效高達 13.15%。

根據《世界經濟展望》報告預測，2019 年和 2020 年全球經濟預增長分別為 3.5%、3.6%，復甦可望持續。不過 IMF 也特別警告，中美貿易戰將是經濟更劇烈下滑的主要風險因子。除了貿易戰，全球貿易不確定性還包括英國脫毆的未來發展尚未明朗、中國經濟發展趨緩速度超乎預期，全球經濟充滿不確定性，此時能夠慎選基金部位，並重視資產配置調整，將是投資人獲利關鍵。

全球經濟動盪不安的局勢之下，基金投資人想穩健獲利並非易事，若在選擇投資標的上能有參考方向，將是重要的一臂之力。anue 鉅亨「投資老司機」基金社群平台上有數百位的投資好手，無私分享自己的實際交易紀錄，提供基金投資人作為投資標竿，依循高手的投資腳步，獲利機會將可能大幅躍進。

立即下載「投資老司機」→https://bit.ly/2QhkGlK