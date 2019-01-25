中國人行再釋寬鬆訊號 推出CBS工具

在中國銀行今 (25 日) 天將發行中國國內第一筆商業銀行永續債之際，中國人行，與銀保監會在昨 (24 日) 天深夜紛紛釋利多，為銀行永續債市場的發展護航。

中國人行公布，為提高銀行永續債 (含無固定期限資本債券) 的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，決定創設央行票據互換工具 (Central Bank Bills Swap，CBS)，在公開市場的一級交易商可以使用合格銀行發行的永續債從中國人行換入央行票據。

同時，將主體評等不低於 AA 級的銀行永續債納入中國人行中期借貸便利 (MLF)、定向中期借貸便利 (TMLF)、常備借貸便利 (SLF) 和再貸款的合格擔保品範圍。

而銀保監會公布，為支持商業銀行進一步充實資本，強化資本結構，擴大信貸放款空間，增強服務實體經濟和風險抵禦能力，銀保監會將允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。

圖: wind，上圖顯示受到農曆春節因素 1W、2W 流動性略為緊俏。

業內認為，CBS 出現的目的是為了提高永續債的市場流動性，而永續債的發行是著眼於補充銀行一級資本的重要管道，中國人行這個政策最後還是放在疏通貨幣政策的傳導機制上，從緊縮信用轉為寬鬆信用。

結合銀保監會開放限制，允許保險機構投資商業銀行發行的無固定期限資本債券。中國人行就可以透過 CBS 這一工具，實現資產負債表的擴張，同時對於購買永續債的商業銀行和保險機構來說，提高升流動性。而流動性為任何一項金融商品的根本。

圖: wind，2019 年 1 月中旬以來利率保持平穩波動。

而中國人行此舉是否再擴大市場流動性？

中國中信建投認為 CBS 操作是「以券換券」，不涉及基礎貨幣增減，對銀行體系流動性的影響中性。這表示中國人行認為目前流動性仍較充裕，與其進一步放鬆貨幣引發市場對流動性陷阱的擔憂，不如透過政策支持強化銀行體系流動性結構。



而且 CBS 可提高銀行永續債的市場流動性，增加投資人買進的意願，進而支持銀行發行永續債補充資本，更有利於金融業發揮在經濟體制內的功能。特別是在於疏通貨幣政策傳導機制，紓緩中小企業、民營企業融資難的問題。