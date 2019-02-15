人民幣中間價本周回貶542個基準點 回吐春節前逾6成升幅

中國外匯管理局今 (15) 日，將人民幣兌美元匯率中間價設於 6.7623，較前一個交易日調升 121 個基準點。本周人民幣兌美元中間價累計貶值 542 個基準點，春節前一周則為升值 860 個基準點。

美國時間周四，美元受到 12 月零售銷售創下逾 9 年來最大跌幅的影響，加深市場對於美國經濟前景的擔憂，導致美元指數收盤下跌 0.17%，達 97.02，而人民幣中間價今日順勢調升。

春節前一周人民幣出現大幅升值後，本周人民幣受到美元近期走升的影響，回吐春節前一周的升幅。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣兌美元日線。

今 (15) 日人民幣匯率保持小幅度波動，截至 11:30，離岸人民幣兌美元匯率位於 6.7867，小貶 0.08%。

在岸人民幣兌美元匯率則是報 6.7762，小貶 0.004%。

市場人士指出，1 月底以來，隨著美元重新走強，以及節前結匯等影響消退，人民幣出現合理的回貶。

1 月份，人民幣一度漲破 6.7 關卡，這一漲勢可能過度反應市場對於 FED 轉為鴿派的看法，而過度反應將使得之後面臨較大的修正。不過整體來看，今年人民幣走勢將更依賴中美基本面的表現，短期內人民幣匯率會持續保持在雙向的區間波動，幅度會略為擴大。

同時，有不少法人認為，外在因素帶所引發的人民幣貶值壓力已不像去年那麼重，但紛擾還是會有。因此，人民幣匯率能否有效止住這一年的貶勢，最終取決於經濟基本面，而中美貿易談判為近期關鍵要素之一。

從基本面角度看，中國經濟仍處於下滑探底階段，但中國政府的刺激政策也相繼推出，政策支撐經濟增長的局面已經形成，只要等待時間發酵反應在經濟層面後，對於人民幣走向會形成利多。