中國春節消費首破兆元人民幣 唯漲幅逾10年新低

中國商務部公布數據顯示，今年春節「黃金周」期間 (2 月 4 日至 10 日) 中國零售和餐飲企業銷售額約人民幣 1.005 兆，首度突破兆元大關，比去年春節假期成長 8.5%，不過漲幅創下逾十年來新低。

圖: 鉅亨網製表

根據中國商務部統計，春節期間中國綠色食品、智慧家電、新型數位產品、地方特色產品等銷售保持較高速的成長。智慧手機、中高階家電、家居產品、時尚服飾等商品熱銷。

此外，集購物、餐飲、娛樂等功能於一體的購物中心、Outlets 等新興消費型態備受青睞。上海重點監測的 7 家購物中心、Outlets 銷售額年增 20% 以上，安徽重點監測大型購物中心銷售額則增長 11.6%。

除商品消費更重品質外，休閒旅遊、電影、展覽、民俗活動等體驗式消費也越來越受歡迎。根據中國旅遊研究院預估，2019 年春節假期，全中國旅遊接待總人數 4.15 億人次，年增 7.6%；旅遊收入人民幣 5139 億元，年增 8.2%。

而假期前六天，三亞八大景區接待遊客超過 80 萬人次；內蒙古接待遊客 476.2 萬人次，年增 14.6%；故宮博物院春節期間共接待遊客近 50 萬人次。

電影方面，春節期間全中國電影票房預估達人民幣 58 億元，比去年的 57.37 略為成長。熱門電影，以「流浪地球」一家獨大，春節期間預估將衝破人民幣 20 億大關。

春節物價肉類及蔬菜類漲幅大

中國商務部表示，春節期間物價整體保持平穩，36 個大中城市大米、麵粉價格均與春節前一周相同。而蔬菜價格有所上漲，30 種蔬菜平均批發價格比春節前上漲 4.4%。肉類價格方面則是呈現不同幅度的漲幅，其中，豬肉、牛肉、羊肉價格分別比春節前上漲 1.3%、0.7% 和 0.4%。