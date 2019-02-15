股市行情回穩 開發金1月稅後獲利13.56億元 EPS 0.09元

國際股市回穩，有利金融資產投資收益評價，金控公司可望擺脫前一個月虧損局面，開發金 (2883) 公布 1 月稅後獲利 13.56 億元，每股盈餘 0.09 元。開發金子公司凱基銀 1 月獲利主要來自淨利息及手續費收入，加上整體資本市場走穩亦有利於金融投資操作，單月份稅後獲利 3.73 億元；證券業務因台股 1 月份整體走勢上揚有助於投資收益表現，凱基證券 1 月份稅後獲利 6.69 億元；中華開發資本上月份營運主要受惠自有投資部位評價增長，1 月份稅後獲利 3.43 億元。中壽(2823)1 月份稅後淨利 7.76 億元。



開發金表示，法人買超帶動及資本市場走揚，1 月台股月線收漲 204 點，以 9923 點作收，有利於金融資產投資收益表現，開發金將持續強化風險控管，並致力於跨部門合作，以提升長期穩定的獲利能力。