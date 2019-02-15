文教事業K-12布局發酵 新華元月營收創近3年同期新高 積極資產開發

新華泰富 (5481) 自結 1 月合併營收達 828 萬元，受惠文教事業自去年底完善 K-12 教育布局效益發酵，較去年同期成長 36.14%，並繳出近 3 年同期新高之成績，較上月下滑 20%。新華表示，受惠文教事業旗下聚焦幼兒、小學美語領域於兩岸共有 103 間加盟連鎖機構，挹注集團穩定加盟授權金、教材銷售收入貢獻。



此外，集團自去年第四季完成收購聚焦國高中領域的龍邑文教機構，成功打造新華為國內唯一完整 K-12 實體補習班教育體系，且適逢寒假及 108 年大學學測期間，除針對國中學員推出「決戰會考 5A++ 寒訓課程」、以及高中學員考前衝刺班等，帶動整體開班表現持續暢旺。



新華進一步表示，在文教事業發展策略，持續發揮 K-12(幼兒園至高中) 領域之師資、教材研發等資源垂直整合，穩步擴大兩岸幼兒、小學美語加盟教育體系，並積極發展龍邑文教於大台北重點區域之直營校及合盟校的拓點計畫，目標三年將「龍邑文教」品牌分校擴展至 20 家，此外，採取橫向擴張升學課輔、留學培訓、課程營隊、考照輔導、線上學習等領域開拓扎根，且不排除透過併購或策略聯盟等合作模式，擴大集團整體營運規模，進一步提升整體市場占有率，創造集團整體營運保持良好成長動能。



展望第一季，新華指出，看好文教事業轉型效益持續發酵，亦持續針對教材產品內容、師資培訓、班務教學系統與課後輔導服務品質進行優化，奠定集團於兩岸文教事業保持高度之競爭優勢，另一方面，在資產開發事業布局，持續重整活化現有 3300 坪土地及廠房，參與土地開發，透過投資或合作，成為集團另一成長引擎。