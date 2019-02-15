亞洲地區銷售升溫 旭然1月營收創同期次高

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 1 月合併營收達 3877 萬元，為歷年同期次高，年成長 9%，月減 25%。旭然表示，1 月營收較去年同期成長 9%，除受惠去年底部分液體過濾耗材遞延訂單已陸續完成交貨認列，加大液體過濾需求持續暢旺，帶動液體過濾耗材銷售較去年同期成長，占整體營收比重達 67%，挹注旗下雲科一、二廠及中國昆山廠等生產基地整體產能利用率仍保持旺季水準，不過整體仍較上月呈現下滑。



旭然進一步表示，集團仍致力擴大旗下自有品牌 Filtrafine 於全球市占率進一步提升，發揮自產品研發、生產製造與良好售後服務等垂直整合優勢，持續採取擴大全球接單之策略，包括半導體、電子等主要客戶逐步提高台灣、東南亞等地區產能、擴建新廠需求，也逐步受惠轉單效益，以及亞洲地區半導體暨電子等產業對於工業液體過濾需求仍持續暢旺，帶動 1 月於亞洲地區銷售表現持續升溫，並較去年同期成長 44%。