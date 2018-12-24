旭然國際現增案預計明年春節後完成募集

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年12月24號20點26分

自有品牌過濾產品大廠旭然國際 (4556-TW) 董事會決議，擬辦理 650 萬股現增案，進行市場籌資，用於充實營運資金及償還銀行借款，在獲金管會證期局申報生效之後，預計在明年 1 月除權交易，在 2 月 26 日完成全部繳款。

旭然國際此由全體股東認購的現增籌資案，現增價格仍待董事會進一步決議。

旭然國際前 3 季營收為 3.49 億元，毛利率 44.58/%，年增 3.68 個百分點，稅後純益 4797 萬元，年增 7.6 倍，每股稅純益 1.36 元

旭然國際第 3 季合併營收達 1.34 億元，創歷年單季新高，年成長 29%；第 3 季營收創單季新高，主要受惠步入下半年液體過濾設備及濾心、濾袋等耗材銷售旺季，包括半導體、電子等主要客戶持續擴廠及提高產能，帶動大型過濾設備訂單出貨暢旺。

旭然國際 11 月營收達 4616 萬元，改寫歷年同期新高記錄，年增 23％。累計前 11 月營收達 4.43 億元，月減 3.21%，年增 20％。旭然 11 月營收主要受惠一線半導體晶圓代工主要客戶大型過濾訂單拉貨需求，進而帶動 11 月台灣地區銷售表現。