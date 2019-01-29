開發金旗下凱基銀入股將來銀行7%股權比重 為第三家入股金融業者

金管會將於 2 月中旬農曆年後，公布兩張純網銀執照花落誰家，開發金 (2883) 旗下凱基銀行宣布斥資 7 億元投資國家隊 - 將來銀行，持股比重約 7%，係為兆豐銀、新光金 (2888) 第三家加入將來銀行的金融業者，也是金融監理沙盒，與中華電信 (2412) 另一項合作案。此次兩家純網路銀行開放設立，係為 1990 年 10 月開放新設銀行之後，政府再度開放銀行執照申請，目前表態競逐的團隊 LINE BANK、樂天，以及中華電信籌組的國家隊等三組人馬，形成「三搶二」的局面。



純網銀設立最低資本額為百億元，將來銀行係中華電信領軍，持股比重最高約 3 成，零售業主要成員為全聯，金融業參股的股東明朗化，包括兆豐銀、新光金，以及凱基銀，新光金投資金額約 10 億元，凱基銀約 7 億元，股權比重各為 10%、7%。



凱基銀在發展 Fintech 策略可以區分為對內、對外兩塊，其對外發展目標係為打造「API 客製化金融服務任意門」為目標，網銀以生活繳費、數位金流、行動身份認證為主，行動銀行強調 AI + 大數據、數位貸款、P2P 金流保管、信用評分等。