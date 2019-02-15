台股盤前—美股漲跌互見 台積電、鴻海將公告營收 震盪整理機會高

美股周四漲跌互見，不過美國零售銷售創下 2009 年以來最大的降幅，市場對全球成長趨緩的疑慮升高，加上今日台積電、鴻海等指標企業將公布營收，台股走勢恐面臨震盪。

雖然美中貿易戰目前朝向正向發展，美國政府也避免再次停擺，但是美國總統川普，為了興建美墨邊境的圍牆，計畫進入緊急狀態，加上經濟數據低迷，周二美股漲跌互見，道瓊跌逾百點、標普也下跌，那指、費半小漲作收。

雖然美股表現震盪，但繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia) 公布上一季獲利、以及 2020 年會計年度財測優於預期，盤後股價上漲逾 9%，也帶動美股晶片族群表現亮眼。

而全球第 2 大晶圓代工廠格芯 (GLOBALFOUNDRIES) 驚傳成都廠裁員停工，消息指出，格芯前員工向中國半導體聯盟媒體爆料，成都廠產線停擺，設備陸續清出。

至於國內消息方面，華航機師罷工於昨 (14) 日在第 4 次座談會議下，達成共識簽屬協議，為期超過 160 個小時機師罷工活動宣告落幕，不過 2 月 8 日至 2 月 14 日共一個星期時間，華航總計取消 214 航班，影響超過 2.5 萬人，粗估營收約 5 億元。

而昨日鴻海集團新春團拜，董事長郭台銘連續第 3 年未出席，由集團副總裁呂芳銘主祭，不過他表示，按照郭台銘指示，今年營運有 3 大面向，其中就是今年一定要成長。

法人指出，美國 12 月零售銷售創 2009 年以來最大降幅，顯示 2018 年底經濟活動大幅放緩，令市場對全球成長趨緩的疑慮升高，加上台積電、鴻海等指標企業將於今日公告 1 月營收，將使市場趨於觀望，盤勢恐陷入震盪修正。