痛斥比特幣後 摩根大通Dimon將推自家加密貨幣JPM Coin

美國第一家大型銀行創建的加密貨幣似乎誕生了，由 JP Morgan 摩根大通 (JPM-US) 主導的「JPM Coin」有望增加匯款的即時性，也將與美元做挂鈎。摩根大通股價周四 (14 日) 盤後上漲 0.23% 來到 102.66 美元。

JPMorgan 股價趨勢圖

據了解，JPMorgan 每日全球的匯款量達 6 兆美元，在未來幾個月內開始的實驗中，很小一部分的匯款將發生在稱為「JPM Coin」的加密貨幣上。

正統的大型金融行業大多避開資產類別風險太大的加密貨幣。去年，JPMorgan 和另外兩家銀行禁止信用卡客戶購買比特幣，而高盛 (GS-US) 也在探討後取消了創建比特幣交易櫃檯的計劃。JPMorgan 現任執行長 Jamie Dimon 也曾批評過比特幣為一場騙局，但看好區塊鏈，也就是比特幣背後的技術。

JPM Coin 不是傳統加密貨幣

散戶投資者可能永遠不會擁有自己的 JPM Coin。與比特幣不同，只有經過監管檢查的 JPMorgan 大型機構客戶，如公司、銀行、和經紀商才能使用此代幣。

此外，每個 JPM Coin 都可以兌換 1 美元，所以它的價值不應該波動，在概念上類似於所謂的穩定幣。客戶將在銀行存入美元後被給予該代幣，將代幣於區塊鏈上進行支付或安全購買之後，銀行會銷毀代幣，並向客戶返還相應數量的美元。

JPM Coin 的區塊鏈為 Quorum，是一個調試過的以太坊技術分支。任何人都可以進入以太坊，但 Quorum 是備受管制的區塊鏈。同時，以太坊的交易量為 15 至 20 個 / 秒，而 Quorum 為數百筆 / 秒。

JPM Coin 目前的 3 個用途

根據 JPMorgan 的區塊鏈主管 Umar Farooq 的說法，JPM Coin 有 3 個起初的用途。第一種是針對大型企業客戶的國際支付，而現在通常使用像 SWIFT 等系統。

他表示，由於機構的交易截止時間和國家在不同的系統上運作，有時匯款要花上超過一天的時間，但 JPM Coin 的付款將會是即時的。

第二種用途是證券交易。去年 4 月 JPMorgan 測試了區塊鏈上的債務發行，為加拿大銀行創建了 1.5 億美元存款證的虛擬模擬。與其依靠電匯購買發行，導致交易結算和支付之間存在時間差，機構投資者可以使用 JPM Coin 做即時結算。

最後一種用途將是使用 JPMorgan 的資金服務業務來代替他們在全球子公司持有的美元。雖然此業務不針對散戶，但該業務處理相當多大型企業的資金和匯款等，這塊業務去年也為 JPMorgan 創造了約 90 億美元的營收。

Farooq 也不排除 JPM Coin 用於支持互聯網設備的支付。同時，JPMorgan 為多數大型企業服務，也增加了該技術被使用的可能。

評論

彭博社的 Matt Levine 認爲 JPMorgan 似乎多此一舉。加密貨幣是給雙方在不信任的情況下傳輸資料 (如錢)，但在 JPMorgan 的控管下，其匯款的客戶都是大型公認的客戶，而 JPMorgan 也是雙方公然的正統銀行，使外界認爲，JPMorgan 可以更省事的建立一個資料庫來做該交易。