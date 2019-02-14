能源盤後—全球產量進一步下降 中美貿易談判有建設性 Brent登近3月高點 

週三 (13 日) 交易，石油期貨收高，Brent 期油創去年 11 月以來最高收盤價，係因全球產量進一步削減的報導，以及圍繞在中美貿易談判有建設性的樂觀情緒。

然而，因數據顯示美國國內原油供應連續第 4 週上升，Brent 最終自盤中高點下降。

3 月交割的 WTI 原油期貨上漲 80 美分或 1.5%，收每桶 53.90 美元，盤中高點為 54.60 美元。根據道瓊市場數據，這是該契約自 2 月 6 日以降最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨上漲 1.19 美元或 1.9%，收每桶 63.61 美元，最前月契約價格創 11 月 19 日以來最高收盤價。

Brent 原油期貨近 3 月走勢

外電報導，OPEC 事實上領導人、沙國承諾未來幾個月進一步減產，該報導援引沙國石油部長 Khalid al-Falih 發言，聲稱沙國將於 3 月時每日多減產 50 萬桶，使產量降至每日 980 萬桶。

IEA 週三也發布月度報告，指出 1 月份全球供應量減少 140 萬桶 / 日，降至 9970 萬桶 / 日。

然而，EIA 週三也公布，2 月 8 日止的一週，美國國內原油供應量增加 360 萬桶，為連續第 4 週上升，且高於 S&P Global Platts 調查的分析師預期，分析師原本預期供應量增加 270 萬桶。API 週二公布的數據為減少 99.8 萬桶。

根據 EIA 報告，上週汽油庫存增加 40 萬桶、蒸餾油庫存增加 120 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師元預期汽油庫存增加 80 萬桶，蒸餾油下降 80 萬桶。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7% 至每加侖 1.465 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7% 至每加侖 1.939 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.2%，收每百萬 Btu 2.575 美元。EIA 週四將公布上週供應量數據。

EIA 週二公布，今明兩年美國原油產量預期上升，且今年 WTI 和 Brent 價格預期都更高，但明年的價格預期下降超過 4%。

由於 EIA 的月度報告調升了美國產量預期，且調降了能源需求，Tyche 資本顧問公司管理人 Tariq Zahir 表示，「我們認為原油和股市都將緩下，兩者都有下行風險。」

OPEC 週二指出，1 月份原油產量減少 79.7 萬桶 / 日，按月平均每日 3081 萬桶。

美國川普總統周二表示，如果中美貿易談判順利，他願意延遲 3 月 1 日的協議最後期限。若中美貿易爭端有解，將可舒緩市場對能源需求的擔憂。